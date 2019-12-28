Ekrem İmamoğlu'ndan yerli otomobile bir destek daha: İBB araçlarını oradan alır

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren ile birlikte, Akşener'i İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen bir saatlik görüşmede İmamoğlu, Kanal İstanbul'a neden itiraz ettiklerini teknik verilerle Akşener'e anlattı.

Çıkışta gazetecilere ziyarete ilişkin açıklama yapan İmamoğlu; "Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse, koşa koşa giderim. Elde ettiğimiz verileri keyifle Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN DAVET EDERSE KOŞA KOŞA GİDERİZ"

İmamoğlu konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Aslında olmalı. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demek; 16 milyon insanın derdini hisseden kişi demek. Biz şu anda bilimsel çalışmalar sürdürüyoruz. Aynı şekilde İYİ Parti bu sürece dahil ve bilimsel çalışmalar yapıyor. Ocak ayında kendi çalıştayları var, bizim çalıştaylarımız olacak. Ben bütün elde ettiğimiz verileri keyifle Sayın Cumhurbaşkanı ile keyifle paylaşmak isterim. Temmuz'dan beri kendilerinden randevu talebim var. Neyi konuşabiliriz ki? İstanbul'un deprem sorununu, mülteci sorununu konuşmak isterim. Kanal İstanbul ile ilgili neyi yanlış bulduğumuzu teknik olarak kendilerine ifade etsem. Yanlış mı olur? Çok doğru olur! Bizim beklentimiz bu. Israrla takip ediyoruz, ısrarla bunu talep edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse koşa koşa gideriz. Süreci anlatırız. Gördüğümüz aksaklıkları ve İstanbul'a dair gördüğümüz tehditleri anlatırız. Bu kadar net. Umarım olur. Ülkenin hiyerarşisi bu şekilde olgunlaşır ve yürür diye düşünüyorum. Beklentimiz bu yönde."

"İBB ARAÇLARINI YERLİ ARAÇTAN ALIR"

Yerli araç ile ilgili de konuşan İmamoğlu; ''Bilimin ve aklın olduğu herşeyi alkışlarız, mutlu da oluruz. Umarım ülkemizin bir yerli aracı olur. Bu bir başlangıç. Olduğunda ne olur, İBB araçlarını oradan alır.'' dedi.