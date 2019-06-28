Ekrem İmamoğlu'nu şaşkına çeviren olay: İBB binası önüne deterjan döktüler

6 Mayıs günü YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu , 52 gün sonra bugün Saraçhane'deki İBB binasına tekrar başkan olarak geldi.

23 Haziran seçimlerini 806 bin 767 oy farkla kazanan ve dün mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, bugün 5 yıl boyunca görev yapacağı İBB Başkanlık binasına vatandaşların sevgi gösterileri arasında girdi.

ÖNÜNE DETERJAN DÖKTÜLER

Bir vatandaş, başkanlık binasına girerken İmamoğlu'nun önüne deterjan dökerek "Başkanım İstanbul'daki kirliliği çamaşır suyu ve deterjanla temizleyip, tertemiz bir sayfa açıp, halkı demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi istiyoruz" dedi.

Duruma şaşıran İmamoğlu, vatandaşların temiz ve şeffaf bir yönetim isteğinin yerine geleceğini ifade etti. Çalışanlarla tek tek tokalaşan İmamoğlu, daha sonra içeri girdi ve mesaisine başladı.