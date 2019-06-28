28.06.2019 14:50
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Ekrem İmamoğlu'nu şaşkına çeviren olay: İBB binası önüne deterjan döktüler

Bugün mesaisine başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB binasına girerken vatandaşların yere deterjan dökmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. İmamoğlu, vatandaşların 'Temiz İstanbul istiyoruz' açıklamalarına, temiz ve şeffaf bir yönetim sözüyle yanıt verdi.

6 Mayıs günü YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu , 52 gün sonra bugün Saraçhane'deki İBB binasına tekrar başkan olarak geldi.

23 Haziran seçimlerini 806 bin 767 oy farkla kazanan ve dün mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, bugün 5 yıl boyunca görev yapacağı İBB Başkanlık binasına vatandaşların sevgi gösterileri arasında girdi.

ÖNÜNE DETERJAN DÖKTÜLER

Bir vatandaş, başkanlık binasına girerken İmamoğlu'nun önüne deterjan dökerek "Başkanım İstanbul'daki kirliliği çamaşır suyu ve deterjanla temizleyip, tertemiz bir sayfa açıp, halkı demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi istiyoruz" dedi.

Duruma şaşıran İmamoğlu, vatandaşların temiz ve şeffaf bir yönetim isteğinin yerine geleceğini ifade etti. Çalışanlarla tek tek tokalaşan İmamoğlu, daha sonra içeri girdi ve mesaisine başladı.

Ekrem İmamoğlu'nu şaşkına çeviren olay: İBB binası önüne deterjan döktüler
Ekrem İmamoğlu , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , İmamoğlu , 3. Sayfa , Politika , Güncel

YORUMLAR(62)
.....:Vatandaş haklı. CHP aldığı belediyelerde pislikle anıldığı için, vatandaş da korktuğu şeyden emin olmak istemiş.
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HAYDE BRE:Partizan gözüyle bakmayın olaya. Değişim iyidir 25 sene öncesi ile kıyaslamayın herşey değişti fikirler de değişti 5 sende bu adam yönetsin kimsenin tapulu malı değilya şehir olmadı yerine zamanı gelince başkası seçilir.
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HARBİ:Nankör toplum ne çabuk unuttunuz susuz yılları çöp kokularını çamurlu sokakları . Besle kargayı oysun gözünü
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GERÇEKÇİ:fazla sörmez bence bakalım immaoğlu ne yapacak istanbulla ah benim istanbullu kardeşlerim çok pişmanlık duyacaksınız ama iş işten geçecek bekleyin görün hiç bir şey eskisi gibi olmayacak çok arayacaksınız
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ADİL OL:ak parti deki hainler verdi chp istemedi ak parti verdi sakın ağlamayın inada daha fazla hizmet
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