03.07.2019 07:31
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Ekrem İmamoğlu, kırmızı çizgilerini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatanın bölünmez bütünlüğünün, bayrağın, yalanın, insanları aldatarak siyaset yapmanın, şiddettin kırmızı çizgesi olduğunu söyledi.

23 Haziran'da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Her şeyi tartışırız, konuşuruz. Ama milletin, toprakların bölünmez bütünlüğünü, bayrağımızı tartışmayız" dedi. İmamoğlu, devamında "Tabii ki bireysel alanımda kişisel kırmızı çizgilerim de var" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, merak edilenler hakkında Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

"HER ŞEYİ TARTIŞIRIZ, KONUŞURUZ"

İmamoğlu, "Kırmızı çizginiz nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

"Kırmızı çizgim elbette var. Toplumsal tüm mevzulara duyarlıyım, her şeyi tartışırız, konuşuruz. Ama milletin, toprakların bölünmez bütünlüğünü, bayrağımızı tartışmayız. Bir karış toprağı bile… Millet olabilme duygusunu sarsacak, sınırlarımızı tartışmaya açacak her konu kırmızı çizgimdir. Ama her insanlık sorununu konuşalım. Adaleti, eşitliği, özgürlüğü, yoksulluğu, demokrasiyi… Bunları çözelim."

LGBT-İ SORUNU

İmamoğlu, Gürses'in "LGBT-İ bireyin sorunu" sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Gayet tabii, o da çözülsün. Tüm tercihlere, yaşam biçimlerine ön yargısız bakabilmek önemli. Tabii ki bireysel alanımda kişisel kırmızı çizgilerim de var. Yalana, insanları aldatarak siyaset yapmaya, şiddete tahammülüm yok."

"EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUM"

İmamoğlu, "Size benzer pek çok aday ya da siyasetçiden neyiniz farklıydı sizce?" sorusuna da şu ifadelerle yanıt verdi:

"Galiba şu; çok adarım ben kendimi, sınırım yok o konuda. Eşimle de bunu çok tartışırız. İlçe Başkanlığı yapacağım; nedir, koltukta oturursunuz, birkaç toplantıya katılırsınız. Ama ben 5 yılımı sokaklarda geçirdim, belediye başkanı oldum, yine aynı… Çok insani olmayabilir, ailenizi yorar… Bir de idealist davranmaya çalışıyorum yol haritamda. Kastım şu; örgüt başkanıyım en başarılısı olmak istiyorum, ilçe belediye başkanıyım en iyisi olmak istiyorum. Şimdi İstanbul Büyükşehir, dünyanın en iyisi olmak isterim.Son olarak bir de samimiyeti ruhumdan eksik etmem. Bunu çalışkanlıkla birleştirdiğim zaman, sonuç da alırım."

Ekrem İmamoğlu, kırmızı çizgilerini açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel

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