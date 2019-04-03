Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir Yazısına Mevlüt Uysal'dan Kısa Mesajla Cevap Geldi

31 Mart seçimlerini resmi olmayan sonuçlar göre CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığını kazandı. Anıtkabir'i ailesiyle beraber ziyaret eden İmamoğlu, Anıtkabir not defterin İBB Başkanı sıfatıyla yazı yazdı. Bu duruma tepki olarak Mevlüt Uysal, vatandaşlara gönderdiği Miraç Kandili mesajından İBB Başkanı sıfatını kullandı.

Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından dün ailesiyle beraber Ankara'ya geçti. İmamoğlu, ailesiyle birlikte ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı. İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarken, mozoleye de çelenk koydu.

"İBB BAŞKANI" YAZMASI TEPKİ ÇEKTİ

İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak imzalaması ise AK Parti kanadının büyük tepkisini çekti.

"İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL"

Birbiri ardında açıklamalar yapılırken, AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan dikkat çeken bir karşılık geldi. Uysal, Miraç Kandili için vatandaşlara mesaj attı.

"Miraç Kandilinizi tebrik eder, bu mübarek gecenin ülkemize, islam alemine ve tüm insanlığa huzur getirmesini niyaz ederim" diye yazan Uysal, mesajın sonuna ise "Mevlüt UYSAL İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadelerini eklemesi dikkat çekti.

İşte o mesaj;