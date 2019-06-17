Ekrem İmamoğlu'nun burs vaadine İBB'den açıklama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkan Adayı Binali Yıldırım
ve Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
İstanbul seçimine günler kala ortak yayında buluşarak projelerini açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun programdaki bursu vaat olarak duyurmasının ardından İBB'den açıklama geldi.
İBB açıklamasında, "CHP'nin öğrencilere verilen bursu iptal ettirmeden önce 2004-2008 yılları arasında 202 bin 750 üniversite öğrencisine toplamda 122 milyon 290 bin TL eğitim yardımı yapmıştı" denildi.