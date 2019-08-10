Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK yorumu: Bir küçük taktik hata

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçimlerdeki kampanya direktörü ve danışmanı Necati Özkan, tartışma yarata İSBAK atamasıyla ilgili "Bir küçük taktik hata, uzun yol yolcusuna zarar vermez" dedi.

Necati Özkan, İSBAK AŞ'ye genel müdür olarak atanan ve daha sonra gelen tepkiler üzerine istifa eden Bahaddin Yetkin ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

"AZ BİRAZ RAHATLAYIN"

Özkan şu ifadeleri kullandı:

"25 yılın ardından ülke tarihinin en önemli zaferini kazanmışsınız. Az biraz rahatlayın, keyfini çıkarın arkadaşlar. Strateji sağlamsa, bir küçük taktik hata, uzun yol yolcusuna zarar vermez, veremez."

İşte o paylaşım;

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2011 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Bahaddin Yetkin'i İSBAK AŞ'ye genel müdür olarak atamıştı.

İmamoğlu, atama eleştirilerine "Siyasi ve bunun gibi bir takım unsurlara takılmadık. Başarı, beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik. Atamalar da bu yönde yapıldı" diyerek yanıt vermişti.

Yetkin, tepkilerin ardından "gördüğü lüzum üzerine" istifa ettiğini duyurmuştu.