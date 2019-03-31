CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı

<p>CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı.</p><h3>İMAMOĞLU OY KULLANDIĞI SANDIKTAN 243 OY ALDI</h3><p>İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulundaki 1382 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.</p><p>Buna göre, sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 243'ünü Ekrem Ekrem İmamoğlu, 60'ını AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı.</p><p>Sandıkta 4 oy da geçersiz sayıldı.</p>