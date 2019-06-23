23.06.2019 18:26
Haberler » Güncel » Haber

Ekrem İmamoğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıkta 242 oy İmamoğlu'na, 62 oy ise rakibi Binali Yıldırım'a çıktı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu , kesin olmayan sonuçlara göre, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı.

242 OY İMAMOĞLU, 62 OY YILDIRIM ALDI

İmamoğlu 'nun oy kullandığı Beylikdüzü 'ndeki Haldun Taner İlkokulundaki 1382 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Buna göre, sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 242'sini Ekrem İmamoğlu , 62'sini AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı. Oyların 3'ü ise geçersiz sayıldı.

31 MART'TA DA BİRİNCİ ÇIKMIŞTI

Aynı sandıkta 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu 243, Binali Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

Ekrem İmamoğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde sandıkların yüzde 99u açıldı

Kaynak: AA
İstanbul , Cumhuriyet Halk Partisi , Ekrem İmamoğlu , İmamoğlu , Ekonomi , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:10 Beyaz Saray, Trump'ın Kim'e mektubunu doğruladı
20:08 23 Haziran seçiminde Kartal'da son durum
20:05 Kuvvetli sağanak ve dolu hasara yol açtı
20:04 DHA YURT BÜLTENİ - 15
20:04 Sezai Temelli'den seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme: Barış tercih edenler kazandı
20:00 Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapacak
19:55 23 Haziran seçiminde Başakşehir'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı