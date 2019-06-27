Ekrem İmamoğlu'nun "Sen utanma biz utanalım" dediği Cebrail de Saraçhane'ye geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun, maddi durumu nedeniyle okuyamadığını öğrenip "Sen utanma biz utanalım" dediği 17 yaşındaki Cebrail de Saraçhane'deki kutlamalara katıldı. T24'e konuşan Cebrail Gümüştepe "Çok mutluyum çok, ziyareti için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdı beni. Kampanya sürecinde hep ümit etmiştim kazanacağınızı. Yeni gördüğümde de çok mutlu oldum. Artık ona Azizim diyorum. İstanbul için bir çağın kapanıp bir çağın açıldığını ümit ediyorum" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarda, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa Yaş Meyve-Sebze Hali'nde tanıştığı 17 yaşındaki Cebrail Gümüştepe'ye ''Okumak istemedin mi'' sorusunu yöneltmiş, ''Maddi durumlar el vermedi. Utandığım için söyleyemedim'' yanıtını almıştı. Bunun üzerine İmamoğlu, "Sen utanma biz utanalım" demişti. İmamoğlu, daha sonra 17 yaşındaki Gümüştepe'nin evine konuk olmuştu.