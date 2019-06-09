Ekrem İmamoğlu'nun tarifeli uçakla Dalaman'dan İstanbul'a döndüğü ortaya çıktı

ÖZEL HABER-Murathan Aslan

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bayram tatilini yapmak üzere Muğla Dalaman'a gitti. İmamoğlu, Dalaman'dan tarifeli uçakla döndü. İmamoğlu'nun ekonomik bölümde gitmesi ise dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunu tamamladıktan sonra ailesiyle tatile çıktı. 2 gündür sahada görünmeyen Ekrem İmamoğlu'nun nerede olduğu ise merak konusu oldu. İmamoğlu'nun İstanbul'dan Dalaman'a gittiği ve burada ailesiyle buluşarak Fethiye'de tatil yaptığı öğrenildi.

AİLESİYLE BERABER UÇAĞA BİNDİ

İmamoğlu, ailesiyle birlikte sabah 5.25 kalkışlı Dalaman- İstanbul uçağında görüntülendi. Anadolu Jet'e ait uçağın ekonomik bölümünde yolculuk eden İmamoğlu'nun görüntüsüne Haberler.com ulaştı. İmamoğlu, ailesiyle beraber ön koltukta İstanbul'a döndü.

İşte o görüntü;