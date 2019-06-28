28.06.2019 00:38
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Ekrem İmamoğlu'nun "Teşekkür" afişleri reklam panolarında yerini aldı!

23 Haziran'da İstanbul seçiminin yenilenmesiyle ikinci defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun "Teşekkürler İstanbul" yazılı afişleri reklam panolarına asılmaya başlandı.

Mazbatasını alarak resmi olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu 'nun "Teşekkürler İstanbul " yazılı afişleri göreve başlamasıyla birlikte reklam panolarında yer almaya başladı.

REKLAM PANOLARINI SÜSLEDİ

Ekrem İmamoğlu bugün görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'dan, İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilen devir teslim töreniyle devraldı. Mazbatasını alarak göreve başlayan İmamoğlu 'nun "Teşekkürler İstanbul" yazılı afişleri reklam panolarında yerini almaya başladı.

BİNALİ YILDIRIM'IN AFİŞİ DE ASILMIŞTI

31 Mart seçiminin ardından ile birlikte İstanbul'un en işlek otoyolları arasında bulunan E-5'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım 'ın fotoğraflarının bulunduğu "Teşekkürler İstanbul, Gönül Belediyeciliği kazandı" yazısı bulunan pankartı asılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun Teşekkür afişleri reklam panolarında yerini aldı!
İstanbul Valisi , İstanbul , Ekrem İmamoğlu , İmamoğlu , Politika

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