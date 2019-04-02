02 Nisan 2019, 20:37
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Ekrem İmamoğlu'nun Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yıllar öncesine ait evlilik görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yıllar öncesine ait evlilik görüntüleri ortaya çıktı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu evlilik görüntüleriyle sosyal medyada çok konuşuldu. Ekrem İmamoğlu'nun geçmiş yıllara ait videosuna sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum ve beğeni oldu.

"ÇOK GÜZEL BİR AİLENİZ VAR"

Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem İmamoğlu'nun evlilik videosuna, "Gerçekten çok güzel görüntüler. Oy verdiğim için çok memnunum." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok güzel bir aileniz var başkanım." yorumunu yaptı.

İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, Magazin, Politika



YORUMLAR (52)
ÖMER GAZİ: İsraile Yunanistan'a peşkeş çekersiniz artık İstanbulu.ayyaşlar
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ADANA: 65 yaş rumuzlu şahıs AKP mi çıkarttı bunu araştır biraz Mehmet Moğultay bilip bilmeden konuşmayın gençler babalariniza sorun geçmişi anlatsın size
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FATİH: Ekrem diye yazilir adam diye okunur hazimsizlik cekenlere soda oneririm iyi gelir..
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ADANA: Adamlar sahtekarlığı belgesi ile sunuyor sizin gibi her seçim de bagirmiyorlar her seçimde bangır bangır bağırıyor sunuz be geçersiz oylar sayilsin deniyor adam olmaz diyor noter huzurunda sayilsin İstanbul'un yüzde 75 ilçesinde alıyor büyük şehir kayıp akılla mantıkla alakası varmı sizi gidi Avrupa seviciler sizi
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