Ekrem İmamoğlu'nun Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yıllar öncesine ait evlilik görüntüleri ortaya çıktı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu evlilik görüntüleriyle sosyal medyada çok konuşuldu. Ekrem İmamoğlu'nun geçmiş yıllara ait videosuna sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum ve beğeni oldu.

"ÇOK GÜZEL BİR AİLENİZ VAR"

Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem İmamoğlu'nun evlilik videosuna, "Gerçekten çok güzel görüntüler. Oy verdiğim için çok memnunum." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok güzel bir aileniz var başkanım." yorumunu yaptı.