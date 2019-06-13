13.06.2019 17:26
Haberler»Güncel » Haber

EKREM İMAMOĞLU: ORTAK TV YAYININ REKLAM GELİRİ FAYDALI KURUMLARA AKTARILSIN

EKREM İMAMOĞLU: ORTAK TV YAYININ REKLAM GELİRİ FAYDALI KURUMLARA AKTARILSIN

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü gerçekleştirilecek ortak TV yayınından elde edilecek reklam gelirlerinin faydalı kurumlara aktarılması teklifinde bulundu.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü gerçekleştirilecek ortak TV yayınından elde edilecek reklam gelirlerinin faydalı kurumlara aktarılması teklifinde bulundu.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Münazarada programın ortasında bir ara verileceği hususu bana iletildi. Yanılmıyorsam 10 dakika kadar reklam arası olacak. Buradan RTÜK'e ve rakibimi Yıldırım'a da sesleniyorum. Aklıma Mehmetçik Vakfı geldi. Başka kurumlar da eklenebilir. Bu münazara esnasında tüm TV'lerde oluşacak reklam gelirlerini, uygun görülecek kamu yararına güzel hizmetler yapan vakıf ya da derneklere bu anlamdan dağıtılması konusunda bir sesleniş yapmış olayım. Bu seslenişi Sayın Yıldırım'ın da olumlu karşılayacağını düşünüyorum. Eğer öyle bir reklam arası oluşursa, RTÜK'ün yetkisi dahilinde ise, ya da bu konuda genel bir anlaşma sağlanırsa, tüm kanallardaki reklam gelirlerinin, bu anlamda fayda sunan kurumlara dağıtılması konusundaki teklifimi buradan iletmiş olayım. Sayın Yıldırım'ın da buna, 'Evet' diyeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
-------------
-İmamoğlu'nun açıklamaları


Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, TV, İmamoğlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:38 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
18:37 İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar
18:37 Milletvekili Fendoğlu'da kayısın için birlik çağrısı
18:37 flaş//2
18:37 flaş//2
18:37 Galatasaray'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı
18:36 Çağlayan'da yaşlı çift birbirlerini ev eşyasıyla yaraladı
18:36 Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi (1)
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:36 Borsada endekslerin değişimi
18:35 Marmaris Stadı'nda bakım çalışmaları başladı
18:34 Antalya'da umuma açık eğlence yerlerine kamera takma zorunluluğu
18:34 Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı
18:34 Mustafa Denizli, İran'a geri döndü