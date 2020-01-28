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Ekrem İmamoğlu Palandöken'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapıyor.

28.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:34Ekrem İmamoğlu Palandöken'de
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Kayak Merkezi'nde tatil yapıyor.

Elazığ deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından Erzurum'a gelen Başkan İmamoğlu ailesiyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapıyor. Sabah saatlerinde Ejder tepesine çıkmak için gondol lift tesislerinin önüne gelen Başkan İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tatilcilerle fotoğraf çekilen İmamoğlu, "Burası çok güzel kıymetini bilin, değerlendirin" dedi. - ERZURUM

Ekrem İmamoğlu, Kayak Merkezi, Palandöken, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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