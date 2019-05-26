EKREM İMAMOĞLU SANCAKTEPE'DE KONUŞTU

Kaynak: DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 'Ramazan Bayramı uzun bir tatil. Tatilinizi demokrasi mücadelenizi unutmayarak geçirin. Büyüklerinizi ziyaret edin. Ama bunları yaparken de demokrasi mücadelesini de bırakmayın. Bayramdan sonra herkes evine dönmüş mü takip edin dedi.\tEkrem İmamoğlu, Kadıköy'deki programının ardından seçim otobüsü ile vatandaşları selamlayarak Sancaktepe'ye geçti. Yol üstünde Samandıra Taksi durağına da uğrayan Ekrem İmamoğlu, taksi esnafı ile bir süre sohbet etti. Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde vatandaşlara da hitap eden İmamoğlu, '23 Haziran'a çok az bir zaman kaldı. Şimdiden Kadir geceniz mübarek olsun, şimdiden Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Ancak Ramazan Bayramı uzun bir tatil. Tatilinizi demokrasi mücadelenizi unutmayarak geçirin. Büyüklerinizi ziyaret edin. Ama bunları yaparken de demokrasi mücadelesini de bırakmayın. Bayramdan sonra herkes evine dönmüş mü takip edin. Bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyorum. Evleri ve komşularınızı ziyaret edin. Kötü sözlerden uğraşmayın. Kimsenin suratına somurtarak bakmayın. Tartışın ama münakaşa etmeyin. Sandığa kadar çalışın. Sandık günü demokrasi mücadelesinde yüzbinlerce İstanbullu görev olacak. Tek bir oya dahi sıkıntı getirmeyeceğiz. Hep birlikte çok çalışıp kazanacağız. dedi.İmamoğlu, daha sonra Alemdağ ve Madenler Meydanı'na da seçin otobüsü ile giderek vatandaşları selamladı.