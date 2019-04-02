Ekrem İmamoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İstanbul büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve İstanbul büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İstanbul büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İstanbul aday yarışı ve İstanbul seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İstanbul Seçim Bilgileri

İstanbul büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 31.186 olduğu belirlendi.

İstanbul büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 31.186 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İstanbul büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,88 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İstanbul büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 10.570.939 olduğu belirlendi.

İstanbul büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 8.866.563 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul yarışında % 48,79 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu toplamda 4.169.987 adet oy sayısına ulaştı.

Ekrem İmamoğlu Kimdir?

Ekrem İmamoğlu, 1970'te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Universitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Universitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi Bilim Dalında yüksek lisans eğitiminı tamamladı.

İmamoğlu, 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

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