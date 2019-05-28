Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş'ın Anlayışını Beğeniyorum

Habertürk'e konuk olan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında gelen soruya yanıt verdi. İmamoğlu, Demirtaş'ın anlayışını beğendiğini vurgulayarak "Ben sayın Demirtaş'ı Cumhurbaşkanlığı döneminde takip etmiş birisiyim. Kendisiyle tanışmadım. Keşke tanışsaydım" diye yanıt verdi.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Millet İttifakı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

YSK'NIN GEREKÇELİ KARARI

YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

"Ne yazık ki dağ fare doğurdu demiştim. Çok kötü bir süreç Türkiye demokrasisi adına. YSK Türkiye'nin demokrasi sürecine büyük bir darbe vurmuştur. Öncesinde başlamıştı sıkıntılı süreç. 31 Mart gecesi başlamıştı. Kaygılarımız 31 Mart öncesinde de vardı. Örneğin devletin tüm yetkili yetkilileri 'dünyanın en güvenilir seçim sistemi Türkiye'de' diyorlardı. Seçimi kaybedenler mazeret uydururlar diyorlardı. Biz temkinli yaklaşarak bakın seçim stratejisi olarak meydan meydan geziyor olabilirsiniz, yapmayın, işinize bakın. Özellikle bakanlıklara mesajlar yolladım meydanlarda, televizyon programlarında. Kendilerinden çok emin, buna sadece devletin bakanları, yetkilileri değil AK Parti Genel Başkan yardımcıları, hatta sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bir adımdaha ileriye gidip, seçime hazırlıklı olduklarını ifade ederken her sandıkta AK Partili insanların görev yaptıklarını söyledi.

Biz de büyük çaba gösterdik sandık güvenliğiyle ilgili olarak. O gece devletin eliyle Anadolu Ajansı birçok ekrana yansıyan bilgileri verme noktasında Türkiye tarihinin belki dünya tarihinin en rezil gecesini yaşattık. Devlet yetkili kurumlarından bir kişi 'niye yapmıştır' demiyor. Biz elimizdeki ıslak imzalı tutanakları üzerinden hakkımızı savunduk. 14 saat bu ülkeye veri verilmemiştir. Pişkin konuşmalar olmuştur. Tedbirli olduk. Onların sandık görevlilerin bazı yerlerde bizden daha fazla olduğunu biliyoruz. Hakkımızı aradık. 6 Mayıs itirazlar vs. 45 gün uydurdular. Hak olanları elbette, bazı içtihatlara göre hak kabul edilen itirazlar elbette vardır. Birçok gerekçe uydurma. Negatif olumsuz tarih yazdılar. Demokrasiye darbe vurdular, halkın iradesini yok saydılar. YSK hukuka aykırı bir karar verdi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SLOGANI

"15 yaşında bir genç. Bakırköy'deyiz. 15-20 bin insana hitap ediyorum. İncirli'ye gidiyoruz. Binlerce insan bizimle yürüdü. En son 15 kişiye düştü. 15 yaşında genç, tüylerim diken diken oldu. Hiç bırakmadı, 2,5-3 km. Yumruğunu sıkarak 'Ekrem Abi her şey çok güzel olacak' dedi. Bu nasıl kurgu olabilir, Allah aşkına.Dün bana 12-14 yaşındaki kız çocuğunun 'Bu ülkeye adalet gelecek mi'diyerek gözyaşlarını gördüm. Bu çocuk niye böyle konuşsun?"

MAĞDURİYET TARTIŞMASI

İmamoğlu, "Oylarım çalındı asıl mağdur benim dedi.Siz de öyle diyorsunuz. Kendi mağduriyetinizi nasıl tanımlıyorsunuz?" sorusuna ise "Ben 16 milyon insan ve Türkiye demokrasisi mağdurum. Binali Yıldırım Bey niçin mağdur bilemiyorum. Kendisi İstanbul bile değil İzmir milletvekili." diye cevap verdi.

ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMESİ

Ekrem İmamoğlu bir soru üzerine İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi gerektiğini söyleyerek "Hukukçularıyla görüşmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu kadar tecritle adil olduğunuzu kime söyleyebilirsiniz." dedi.

"KEŞKE TANIŞSAYDIM"

İmamoğlu, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a dair bir soruya "Ben sayın Demirtaş'ı Cumhurbaşkanlığı döneminde takip etmiş birisiyim. Kendisiyle tanışmadım. Keşke tanışsaydım. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bir dille süreç yönetti. Bu yöntemi siyaset anlayışını beğeniyorum dedim. O siyasi dönemini, anlayışını beğenen birisiyim. Keşke o dil herkesin gündeminde olsa." şeklinde yanıt verdi.



