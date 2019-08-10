Ekrem İmamoğlu, gizli olduğu söylenen Selçuk Bayraktar ziyaretinin detaylarını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki dönemde İBB ile arasındaki ilişkileri tartışma konusu olan T3 Vakfı'nın yöneticisi Selçuk Bayraktar'ın fabrikasına yaptığı ziyaret tartışma yarattı. Ziyaretin nedenini açıklayan İmamoğlu, "Gizli bir görüşme değildi. Vakıflar konusundaki söylememizden alınganlık gösterilmiş. Kendileri ısrarla şahsına hakaret edildiğini söyledi. Dertleştik, hiçbir vakfa ithamımız ve iftiramız olmadığını dile getirdik" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Selçuk Bayraktar'ın Hadımköy'deki İnsansız Hava (İHA) üretim fabrikasına geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleştirdiği ziyareti anlattı.

"BU KONU NASIL DUYULDU BİLEMİYORUM"

Sözcü'de yer alan habere göre; görüşmenin gizli olmadığını vurgulayan İmamoğlu "En azından bizim adımıza değildi. Bu konu nasıl duyuldu bilemiyorum. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndaki anma töreni sırasında Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar ile bir diyaloğumuz oldu. Vakıf konusundaki söylememizden alınganlık göstermiş. Daha sonra birkaç partilimizin onun vakfına yönelik ithamlarından dolayı da öfke duymuş. Hatta davalar açtığını söyledi. Ama bana dönük de bir söylemi oldu. Benim kendi vakıfları ile ilgili hiçbir söylemim yok. Daha doğrusu vakfı doğrudan hedef alan bir söylemim yok. Sadece bir kısım özel vakıflara yani İBB ile maddi ilişkisi olan, anlamlı olmayan gayrimenkul ilişkisi olan kurumlara dönüktü söylemim. Bunu ifade ettim. Ama kendileri ısrarla şahsına hakaret edildiğini kendi vakfıyla ilgili tüm maddi ihtiyaçlarını şahsen karşıladığını dile getirdi. Bu orada kalabalıkta bir tartışma şeklinde sürerken 'ister sen gelirsin ister ben gelir sizi ziyaret ederim, oturur konuşuruz' dedim. Kimsenin hakkında iftirada bulunmadım bulunmam da. Sonra kendilerinden randevu talebimiz oldu gittik ziyaret ettik ağırlıklı olarak bu konuyu konuştuk. Dertleştik, hiçbir vakfa ithamımız ve iftiramız olmadığını dile getirdik" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'E DESTEK

İmamoğlu, gitmişken üretim tesislerini gezip hatıra fotoğrafı çektirdiklerini de anlattı. Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) vasıtası ile Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Teknofest için İBB'nin daha önce servis gibi katkılar sunduğunu, aynı desteği verip vermeyeceklerini sorduklarını aktaran İmamoğlu "Bilim ve teknoloji fuarı yapılacak, İstanbullu oraya erişmek istiyorsa bu konuda niçin destek vermeyelim. Öyle şey mi olur? Biz eğitimden kültürden bilimden sanattan yanayız. Ben buna katkı sunmayacağım da neye katkı sunacağım? Aslında baktığımız yönün bir ispatıdır bu davranış. Onunla ilgili destek verme taahhüdünde bulunduk. Sohbet bu kulvardaydı" diye konuştu.

"BİR ŞEKİLDE SIZMIŞ"

Bu ziyaretin kamuoyuna neden duyurulmadığına ilişkin bir soruya İmamoğlu "Bizim duyurmamak gibi bir niyetimiz yoktu. Orada fotoğraf çekilme bunu duyurup duyurulmasına karar verecek onlar. Onların ev sahibiydi, aile şirketlerini ziyaret ettik. Buna biz karar veremezdik. O tarafın bu konudaki çekincelerini ya da olmaması yönündeki eğilimini görünce bizim için de sadece bir ziyaret olarak kaldı. Kaldı ki her ziyaretimizi basınla paylaşmak durumunda olamayız zaten. Buna karar verecek olan ev sahipleridir. Ama bir şekilde sızmış" diyerek yanıt verdi.

İBB'NİN T3 VAKFI İLE İLİŞKİSİ NE OLACAK?

İBB'nin bu vakıf ve derneklerle ilişkisinin incelendiğini hepsinin gözden geçirildiğini söyleyen İmamoğlu "Anlamlı olanla devam eder, anlamsız olanlara da son verilir. Baktığımız pencere bu" dedi.

Haliç Tersanesi'nde T3 Vakfı tarafından geliştirilen İBB'nin ihale ettiği Bilim Merkezi projesinin akıbetine ilişkin soru üzerine de İmamoğlu "İnceleyeceğiz, gezeceğiz. Bir işbirliği protokolü var. Devam edip etmemek bizim kararımız. Verilmiş alınmış bir söz yok" diye konuştu.