Haberler» Güncel» Haber

Ekrem İmamoğlu selin vurduğu Üsküdar'ı ziyaret etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk sokağı ziyaret etti.

18.08.2019 12:01 Ekrem İmamoğlu selin vurduğu Üsküdar'ı ziyaret etti
/ İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk sokağı ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, sel nedeniyle çöken sokaktaki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilerin yağmur öncesi yolda toprak bulunduğun yönündeki sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu, "Burada kullanılan stabilize yapılmış" dedi. Kendisine eşlik eden İBB yetkilileri de, İmamoğlu'na yol yapım çalışması nedeniyle sokağa bayramdan önce stabilize işlemi yapıldığını aktardı. Ekrem İmamoğlu daha sonra çalışmaları sürdüren görevlilerle bir süre sohbet etti.


Ekrem İmamoğlu, Saraybosna, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:34   Erikli kooperatifi Keşan Belediyesi'ne devrediliyor
13:34   İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
13:32   PENCERELERE TIRMANAN HIRSIZLAR YAKALANDI
13:31   DHA YURT BÜLTENİ - 8
13:31   Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti
13:31   Selin vurduğu Eminönü'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
13:30   OVİT YAYLA FESTİLİ DEVAM EDİYOR