01.07.2019 14:44
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Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'de bir istifa daha

Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından İBB'deki istifa rüzgarı devam ediyor. İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu 'nun İbb Başkanı olmasının ardından istifalar sürüyor. Son olarak İbb iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden ayrıldığını açıkladı.

Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN RUHUNA VURGU YAPTI

Kutlu veda mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum."

Kasım Kutlu

GENEL SEKRETER VE YARDIMCILARI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İbb Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan , istifa ettiklerini yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

HACIOĞLU DA İSTİFA ETMİŞTİ

İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu görevinden istifa ederek ayrılmıştı Hacıoğlu'nun " Ekrem İmamoğlu 'nu belediye başkanı kabul etmiyorum" açıklamaları sosyal medyada yankı uyandırmıştı. .

Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'de bir istifa daha
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