Ekrem İmamoğlu Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra 'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.Türklerin yoğun yaşadığı Woodgreen semtinde düzenlenen programda konuşan İmamoğlu, yerel seçime ilişkin, "Biz sadece seçim kazanmadık, Türkiye'nin demokrasi tarihinin hep birlikte en büyük, en değerli mücadelesini verdik." dedi.Seçim başarısında toplumun yoksuluyla, zenginiyle, her kesiminin katkısı olduğunu anlatan İmamoğlu, "Londra'da yaşayan da vardı içinde, Anadolu'nun en ücra köyünde yaşayan da." ifadesini kullandı.Seçim kampanyasına damgayı "Her şey çok güzel olacak" diyen 14 yaşında bir çocuğun vurduğunu belirten İmamoğlu, "İşte o organik ses her şeyin çok güzel olmasını sağladı." değerlendirmesini yaptı."Ama bir günde her şeyin çok güzel olması şansının olmadığını hepimiz biliyoruz." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunun bir başlangıç olduğunun hepimiz farkındayız. Hepimiz o günü yaşattığımız için gurur duyuyoruz. Ama bilin ki onlarca yabancı ülkenin temsilcisi beni ziyaret etti. Son bir buçuk aydır yurt dışı programlarında, mutlak katılmamız gereken organizasyonlarda olduk. Şehrimiz ve ülkemiz adına yapmamız gereken görüşmeleri yapıyoruz, onun için Londra'dayım.""Seçim dünyaya ilham vermiştir"Uluslararası görüşmelerinde muhataplarının "Bu seçim sadece Türk halkına değil, dünyaya ilham vermiştir. Demokrasinin simgesi oldunuz." ifadelerini kullandığını aktaran İmamoğlu, kendisinin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'un her köşesinde bu nedenle "Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi" sloganını paylaştığını kaydetti.Türk halkına güvenmek gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:"Türkiye'de demokrasi yok dediler. Demokrasiyi baskı altında tutan bir sürecin altında ezilecek diye düşündüler. Ama bizim insanımız bir şeyi ispat etti. 'Beni hiçkimse baskı altında tutamaz' dedi. 'Ben istersem, değiştiririm' dedi ve değiştirdi."Değişimin devam edeceğine dikkati çeken İmamoğlu, "Türkiye'de değişmesi gereken ne varsa, çağımıza göre değişmesi gereken ne varsa, göreceksiniz tek tek o değişimleri ülkemiz yaşayacak." diye konuştu.İmamoğlu dün başladığı Londra temasları kapsamında sabah Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile bir araya gelmiş, düşünce kuruluşu Chatham House'da toplantıya katılmış, ardından da Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile görüşmüştü.İmamoğlu bugün de kentte bazı finans kuruluşlarıyla yapacağı toplantılarla Londra temaslarını tamamlayacak.