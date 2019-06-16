Ekrem İmamoğlu: Vali'ye hakaret etmedim

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği İmamoğlu-Yıldırım buluşmasından Ordu Valisi ile ilgili iddialar da gündeme geldi.

Programın sunucusu İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'na " Trabzon'da yoğun katılımla miting yaptınız, sonra da Ordu'da yaşanan olayı açıklamanızı isterim?" sorusunu yöneltti.

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:"Bence bir tuzakla sona erdirilmek istenmiştir. Benim tavırlarım net nasıl sükunete çağırdığım belli, benim VIP derdim yok. Ben başka kapıları kullandım. Dolayısıyla benim öyle bir sıkıntım yok. VIP süreçlerinin çok daha netleşmesi gerekir. Çünkü geçenlerin haddi hesabı yok. Dolayısıyla ben Trabzon'da beni şuradan gönderin böyle bir kavramım yok. Ben nereden çıkacağımı organize ediyorlar, ben orada söylediğimi anlattım. Ben ne söylediğimi biliyorum. Sayın genel başkanına ne söylediğimi de biliyorum. Vali beyin de ne söylediğini biliyorum. İstanbullunun sorusu değil. Hakaret etmedim, basitleşmiştir demek hakaretse hakarettir. Bu süreç nettir, yasal süreç nettir. Bizim de başka duyumlarımız var. Hakaretleri vardır, valinin hakareti vardır. Oraya gidişimizde hiç kimseyi başka kelimeler rahatsız etmedi. Bize Pontus, Yunan dediler bu kimseyi rahatsız etmedi, bunu merak ediyorum."

"EKREM BEY ÖZÜR DİLESEYDİ İŞ BİTMİŞTİ"

Ordu'da yaşanan olayla ilgili konuşan Binali Yıldırım, "Hayretle izliyorum. Ekrem Bey alışkanlık haline getirdi, bu çarpıtmayı, doğru söylememeyi alışkanlık haline getirdi. Sizinle yaşadık, soruları İsmail beyden aldı dedi. Ben almadım dedim, sizde almadı diye açıklama yaptınız değil mi? Saadet adayının çocuğu İGDAŞ'tan çıkarıldı diye söyledi. İBB israfın içinde dedi, sayıştay raporuyla yalanlandı. Fatih portakal bile Ordu işi olmadı yanlış oldu, dedi. Bence kabul etseydi, Ekrem Bey, özür dileseydi iş bitmişti. İki gün sonra düşündü taşında basitlik diye icatta bulundu. Aslında şimdi validen özür dilemesi gerekir demiştik. Şimdi başka bir şey diyorum, İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir, çünkü millete yalan söylemiştir" diye yanıt verdi.