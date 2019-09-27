Ekrem İmamoğlu ve Celal Şengör'ün Teke Tek programında gerçekleştirdikleri diyalog sosyal medyada gündem oldu

İBB Başkanı İmamoğlu, veJeoloji profesörü Celal ŞengörHabertürk televizyonunda Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programında bir araya geldi. İmamoğlu ve Celal Şengör'ün arasında geçen konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Jeoloji profesörü Celal Şengör, İmamoğlu'na "Biz emrinizdeyiz sayın başkanım. Kişisel olarak 5 kuruş istemiyoruz." demesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, "Estağfurullah. Biz de sizin emrinizdeyiz. Biz bilimin önünde boynumuzu bükmeye hazırız. Biz sizden talimat alırız" cevabı üzerine sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

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İkilinin arasında geçen diyalog için sosyal medya kullanıcıları şu yorumlarda bulundu: