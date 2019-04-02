Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Bir Araya Geldi

ANKARA (İHA) – İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
bir araya geldi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin sona ermesinden ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Anıttepe
Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede iki ismin aileleri de yer aldı. İmamoğlu görüşmenin ardından İstanbul'a gitmek üzere havaalanına doğru yola çıktı. - ANKARA
Ankara, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, İmamoğlu, Güncel
Kaynak: İHA