Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın bakanlık kararıyla görevinden alınmasına bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, kararla ilgili "Hukuki değil siyasi bir karar" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, Salman'a destek verdi.

İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yalova Belediye Başkanımız @VefaSalman'ın görevden alınması hukuki değil siyasi bir karardır. Bu tür yöntemlerle kamuoyu oluşturmaya çalışan aklın başarılı olmadığını zaman hep göstermiştir. Belediye Başkanımızın yanındayız."

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

Son dönemlerde zimmet soruşturmasıyla gündeme gelen CHP'li Yalova Belediyesi'nde iki isim görevden alındı. Soruşturma kapsamında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.