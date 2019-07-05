Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip açıkladı

23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz, genel sekreter yardımcıları kadın olacak. Daire başkanları ve müdürler de" ifadesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merak edilenler hakkında Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

İBB TV

İmamoğlu, Gürses'in "İBB'de meclis toplantılarını canlı yayınlıyorsunuz. Belediye çatısı altında da bir İstanbul TV var" sözleri üzerine şunları söyledi:

"Var ama işlemiyor. Ben Beylikdüzü TV'yi kurarak bir iletişim mecrasında toplumun nasıl bir araya geldiğini yaşamış bir belediye başkanıyım. İstanbulluya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne yaptığını, ne yapmak istediğini, her anını anlatan muazzam bir iletişim mecrası kuracağız."

MÜLTECİ SORUNU

İmamoğlu, "Mülteciler konusu çok önemli. Ne yapacaksınız bu konuda?" sorusuna şu ifadelerini kullanarak cevap verdi:

"Bu işe ciddi gireceğiz, çok önemli bir konu bu. Birinci olarak insani tedbirlerimizi alacağız. Bu şehirdeki mülteci kadınları, çocukları koruyucu, onlarla ilgili tedbir alan bir belediye yönetimi olacağız. Sonrasında, bu süreci mutlak tanımlamalıyız. Ciddi bir sorun bu, 3.5 milyon insandan bahsediyoruz Türkiye'de. İstanbul'da, 570 bin resmi rakam. Ama gayri resmi olarak bu sayı bir milyona yakın… Sadece Suriyeli değil, Afgan var, Özbek var, çalışmak için gelenler var… Bunların bir kısmı gerçekten çalışıyor. Bir kısmı ne yaptığını kendi de bilmiyor."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

DANIŞMANLARI VE İBB GENEL SEKRETERİ

Danışmanları ve İBB Genel Sekreteri hakkında konuşan İmamoğlu, "Yavuz Erkut çok değerli bir yönetici, en önemli özelliği hem kamu hem özel sektör tecrübesi olması. Çok iyi bir eğitim ve birikime sahip. Enerji alanı değil sadece, çünkü TÜPRAŞ Türkiye'nin en büyük kuruluşu, hem devlet deneyimi, hem de özel sektör deneyimi çok yüksek. Ben de kendisi ile tanışıp görüşme fırsatı buldum. Ve bu bir makam tayini değildi… Yavuz Bey şimdilik danışman ama ileride genel sekreterimiz olacak, düşüncemiz o. Ama bunun prosedürü var, Bakanlık onayı var. Çalışma arkadaşlarımla ilgili deneyim ve liyakata önem veriyorum. Hiç kimse babamın oğlu değil… Yarın da çok kıymetli biri ile tanışabilirim ve ona da görev verebilirim. Benim bir sözüm var İstanbul'a, 'Partizanlığı bitireceğim, burayı bir dünya kenti yapacağım.' Yavuz Erkut'un parti üyeliği yok, Mehmet Çakılcıoğlu'nun parti üyeliği yok, hiçbirisi akrabam değil, Murat Ongun basın danışmanım, 5 yıldır çalıştığım bir isim… Deneyimlerine inandığım herkes çalışma arkadaşım olabilir" dedi.

KADIN YÖNETİCİLER

İmamoğlu, Gürses'in "Doğrusu ben keşke bir kadın olsa diye düşündüm" sözlerine şu ifadelerle yanıt verdi:

"İki de olacak, üç de olacak. Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz, genel sekreter yardımcıları kadınlar olacak. Daire başkanları ve müdürler keza aynı… Biz o cinsiyet eşitliğine de yürekten inanan bir ekibiz. Ben bu görevlendirmelerim konusunda en başta kendi Genel Başkanıma ve ittifak partisi Genel Başkanı olarak Sayın Meral Akşener'e çok teşekkür etmek istiyorum. Kişi dayatması yapmaksızın bize destek verdiler."