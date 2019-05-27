Ekrem İmamoğlu, Yunan Gazeteciyle Çektirdiği Fotoğrafının Detaylarını Anlattı

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Yunan gazeteciyle çektirdiği fotoğrafın detayları belli oldu. İmamoğlu, 10 dakika dahi sürmeyen röportajın 31 Mart seçimi öncesi yapıldığını ve fotoğrafın da röportaj esnasında çekildiğini anlattı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Yunan medyasına yönelik açıklamada bulunması tartışma yaratmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, önceki günkü yazısında, "Tarafsız Bölge'de ne diyordu Ekrem İmamoğlu? - 'Adı sanı bilinmeyen kıytırık bir internet sitesi' diyordu. 'Yerel bir Yunan gazetesi' diyordu. 'Ciddiye alınacak bir yayın organı değil' diyordu. Oysa Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası sırasında Yunanistan'ın ana akım gazetelerinden Ethnos'un tanınmış muhabirlerinden biriyle bir tam gün geçirmiş, fotoğraflar çektirmiş, röportaj vermiş" diye yazmıştı.

"BİRKAÇ SORU YÖNELTTİ, CEVABINI ALDI"

Ahmet Hakan'ın yazısına Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Hakan bugünkü yazısında İmamoğlu'ndan gelen yanıtı paylaştı. Hakan'ın "Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ofisinden bir açıklama geldi. Aynen yayınlıyorum" diyerek yayımladığı açıklama şöyle:

"Yunan medyasıyla ilgili tartışma, bir internet gazetesi olan Themanews üzerinden, bu gazeteden Güneş gazetesinden alıntılama yapmasıyla başladı. Yani Etnos üzerinden başlamadı. Kıytırık ifadesi, o internet gazetesi ile ilgilidir. Etnos'a gelince... Muhabir, Ekrem İmamoğlu'nun bir programını izlemek istedi. İzlemesi 29 Mart günü Ümraniye'den öğleden sonra başladı. Başkan'la seçim otobüsünde bir fotoğraf çekimi yaptı, birkaç soru yöneltti, yanıtını aldı. Bunlar da işsizlik, kadın hakları, siyasi programlar çerçevesinde kaldı. On dakika dahi sürmedi. Muhabir, söz konusu yazısını seçimden sonra kaleme aldı."

İşte o kare;