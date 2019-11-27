Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Su fiyatlarına gizlenerek yüzde 80 zam yapıldı" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu nasıl propaganda, çok komik. Şu broşürü yapanlar, bunun elektrik ve gaz fiyatları için olanını da yaparlarsa doğru yapmış olurlar." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke tek programına konuk oldu. Fatih Altaylı'nın "Su için indirim yapacağız dediniz. Miktarı AK Parti indirdi. Şimdi suya zam yapacağınız söyleniyor. Suya zam niye yapılıyor? İndirim niye, zam niye?" sorusuna İmamoğlu, şu şekilde yanıt verdi:

"YAPILAN SU ZAMMI NORMAL BİR ZAMDIR"

"Milyonlarca arabaya, posta kutusuna konuldu. Bu nasıl propaganda, çok komik. Biz dedik ki, toplumun suyla ilgili hassasiyeti var, ekmekle olduğu gibi. Biz Türkiye'nin en ucuz halk ekmek dağıtımını yapıyoruz. Zarar etmememize rağmen. Fakiri fukarayı sübvanse ediyoruz. Şu anda toplumun hassas alanlarını desteklemek durumundayız. Şubat, Mart'ta suyun fiyatını dengelemek durumundayız. Arkadaşlarımız yarın İSKİ genel kurulunda tartışılacak. Suyu az ve öz kullanan, ki bunlar dar gelirli aileler indirimden az faydalandılar, çok kullananlar, işyerleri çok indirimden faydalandılar. Şu an İSKİ'nin bütçesinin ciddi bir kısmı enerji. Türkiye'deki elektrik, doğalgaz, yakıt zammı ortada. Hiçbir zammın kaynağı büyükşehir belediyesi olma şansı yok. Konuştuğumuz şey yüzde 20 civarında zam. Bu zam olmadan İSKİ yatırım yapamaz. Türkiye'de zam olmasın biz de yapmayalım. Bugün yapılan su zammı normal bir zamdır. Talep edilen zammın da altında bir oranda yapılmaktadır."

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARI İÇİN DE AYNISINI YAPSINLAR"

İmamoğlu ayrıca, broşür üzerinden propaganda yapan kesimi eleştirerek, "Şu broşürü yapanlar, bunun elektrik fiyatları için, gaz fiyatları için olanını da yaparlarsa ahlaki açıdan daha doğru yapmış olurlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

İSKİ'nin Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Erarslan yaptığı açıklamada, "İBB Meclisi'ne yarın gelecek İSKİ 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde bahsedildiği gibi zam oranı yüzde 20 değil, gizlenerek yüzde 80'e varmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

İSKİ YALANLADI

Söz konusu iddialara İSKİ'den yapılan açıklamada, Su birim fiyatının İstanbul'da 2018 yılı Ağustos ayındaki su birim fiyatı ile aynı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Su birim fiyatlarında artış değil indirim yapılmıştır" denildi.