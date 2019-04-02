Ekrem İmamoğlu'nun Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazandığı İBB'den Manidar Paylaşım: Oh Olsun!

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin halkla ilişkiler bölümünün sosyal medya hesabında dikkati çeken bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda Füsun Önal'ın "Oh olsun" parçasına yer verildi.
İBB'nin paylaşımı şöyle:
Oyununa gelmemiş,
Sana hiç yüz vermemiş,
Sırtını dönüp gitmiş,
Oh Olsun!
Duymaz olduk sesini,
Döv bakalım dizini,
Ah bir görsem yüzünü,
Oh Olsun!
Füsun Önal'dan "Oh Olsun" paylaşımını armağan ediyoruz...
PAYLAŞIM KALDIRILDI
İBB, daha sonra söz konusu bu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.
2004 yılından 2017 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle istifa etmişti. Topbaş, istifasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada "İnsan her şeyi affedebilir, ama adam yerine konmamayı asla" demişti. Topbaş'ın istifasının ardından Mevlüt Uysal, İBB Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Oh Olsun, Politika, Güncel