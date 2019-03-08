Ekrem Oran, "Daha İktidara Gelmeden Projemiz Hayata Geçti"

Seçim çalışmalarını mahallelerde yaptığı akşam toplantıları ile sürdüren Belediye Başkan Adayı Oran, her mahalle toplantısında vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanırken, vatandaşları projeleri hakkında bilgilendiriyor.

Paşa Limanı'nda da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, konuşmasına başlamadan önce, halen Ardıç Mahallesi Muhtarı olan ve tekrar aday olan Eyüp Odabaş ile aynı mahallede muhtarlığa aday olan Güven Köstekçi'yiyanına davet ederek, her ikisine de seçimlerde başarı diledi.

Mahalle toplantısına katılan CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları ile Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'nin İlçe Başkanı Volkan Evci de el ele tutuşarak mahallelileri selamladılar.

Eşiyle vatandaşları selamladı

Her seçim çalışmasında yanında yer alarak, kendisine destek olan eşi Nuriş Oran ile mahallelileri selamlayarak konuşmasına başlayan Ekrem Oran, "Bizde ayrı gayrı yok. Kadınlar da, erkekler de yan yana, omuz omuzayız. Biz, kadını değersiz kılan, kadını hor gören, kadının kahkahasından rahatsız olan bu iktidara karşı hep bir aradayız. Millet İttifakı olarak diyoruz ki; 31 Mart'ta karanlığa karşı aydınlık kazanacak. Mart'ın sonu bahar olacak" dedi.

"Kardiyolog alacağız dedik, hemen hastanenin sınıfını yükselttiler"

Seçim çalışmalarına başladığından beri, Çeşme Belediyesi Sağlık Polikliniği açacağını, adını da Çeşme Belediyesi'nde yıllarca Çeşmeliler'e sağlık hizmeti veren Dr. Tayfun Aydemir'in adını koyacaklarını ve polikliniğe Kardiyolog alacağını açıkladığını vurgulayan Oran, "Hastanemizi yapanlardan, yaptırılması için katkı sağlayanlardan da Allah razı olsun. Hastanenin yapılması sırasında, Meclis üyesi olarak benim de imzam var. Ama Çeşme'de kalp krizi geçirirsen, eğer şansın varsa Urla'ya yada İzmir'e yetişirsin. Bir kardiyolog, Çeşme için hayati önem taşıyor. Ben bu sorunu gündeme getirip, Belediye Sağlık Polikliniğinde çalışacak kardiyolog ile çözeceğimi söyleyince, hemen onlar da harekete geçtiler. Hastanemizin C sınıfı olan derecesini B derecesine yükselttiler. Yani daha Eko iktidara gelmeden projesi hayata geçmiş oldu. Hastaneye kardiyolog geliyor. İnandık mı? İnanmak istiyoruz. İnşallah hastanemize kardiyolog da, beyin cerrahı da, yoğun bakım da gelir" dedi.

"30 metrelik bölünmüş yol trafiği rahatlatacak"

Konuşmasında projeleri hakkında geniş bilgi veren Oran, yaz aylarında sıkışıklığa yol açan Ilıca Plajı'ndan Şifne'ye doğru giden yolun rahatlaması için imar planında yer alan ve onaylanan 30 metre genişliğindeki yeni yolu yapma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. "Tanay Orman Kampı'nın arkasından geçen, mülkiyet sorunları çözülmüş olan 30 metrelik bölünmüş yolu kısa zamanda yapacağız. Dolayısıyla, Ildır, Yalı, Şifne yönünden gelen vatandaşlarımız, Ilıca'daki trafik yoğunluğuna takılmadan, yeni bölünmüş yoldan Çeşme ve Alaçatı yönüne rahatça gidebilecekler" diye açıkladı.

"Moloz döküm yeri göstereceğiz"

Moloz ve bahçe atıkları ile ilgili sorunları da çözeceklerini ifade eden Oran, "Molozlara döküm yeri gösterilemediği için her yere dökülüyor. Moloz döküm yerini göreve başlar başlamaz, kısa zaman içinde göstereceğim. Moloz döküm yeri gösterilmezse gizlice dökülüyor, hem doğamız kirleniyor, hem de görsel kirlilik oluşuyor. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Bahçe atıklarını da almaya devam edeceğiz. Yeni dönemde, sağda solda moloz ya da bahçe atıkları görmeyeceksiniz. Ama şunu da söyleyeyim; moloz döküm yerini gösterdikten sonra, kaçak moloz dökeni de affetmeyeceğiz. Pırıl pırıl bir Çeşme yaratmak zorundayız" diye konuştu.

"Çeşme'nin talan edilmesine karşıyım"

Çevre sorunları hakkında da görüşlerini açıklayan Oran, "Ben balık çiftliklerine ne kadar karşıysam, Germiyan'daki taş ocaklarına o kadar karşıyım. Çeşme'nin böğrüne bir hançer gibi saplanmış, yerleşim yerlerinin dibindeki RES'lere de o kadar karşıyım. Ovacık Mahallamiz'deki, Çeşme'nin en verimli tarım arazilerinin olduğu ovada açılmak istenen jeotermal kuyulara da o kadar karşıyım. İşin özü, enerji işi yapacağız deyip, Çeşme'nin talan edilmesine karşıyım. Çeşme'yi talan etmeye kalkan karşısında beni bulacak" diye kaydetti

Kaynak: Bültenler