Ekrem Oran'dan Alaçatıspor'a Şampiyonluk Primi Sözü

Alaçatı Değirmenler'den konuşmasını yapacağı Hacı Memiş'e kadar, bando eşliğinde, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekilleri Selin Sayek Böke, Bedri Serter, Ednan Arslan, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci ile kol kola, yüzlerce kişi ile birlikte yürüyen Ekrem Oran, yol boyunca esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

Alaçatı Hacı Memiş'te, büyük ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Belediye Başkan Adayı Oran, yaptığı konuşmada, "Alaçatıspor Kulübü, bizim güzide takımımız. Alaçatıspor Kulübü, Alaçatı'nın, Çeşme'nin. Hiç kimsenin şahsi malı değil. Alaçatıspor ve Çeşme Belediyespor'u birleştireceğimi söylüyorlar. Tabi ki, hepsi gibi bu da doğru değil. Alaçatı da bizim, Çeşme de bizim. Play-Off'a kalan Alaçatıspor'u inşallah şampiyon yapacağız. Şampiyonluk primi de Çeşme'nin yeni kaptanı Eko'dan" diyerek söz verdi.

Millet İttifakı Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Alaçatı Hacı Memiş'i doldurup taşıran büyük kalabalığa 4 CHP Milletvekili ile birlikte çıkartma yaptı. Oran, 2019 yerel seçimlerinin en görkemli buluşmasını Hacı Memiş'te gerçekleştirdi.

Seçime üç gün kala Çeşme'nin en büyük mahallesi olan Alaçatı'da, Hacı Memiş'te büyük bir kalabalığın katıldığı seçim toplantısı düzenleyen Millet İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran'a, 4 CHP Milletvekili'nden destek geldi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP İzmir Milletvekilleri Selin Sayek Böke, Bedri Serter ve Ednan Arslan, Hacı Memiş'teki seçim toplantısına katılarak birer konuşma yaptılar.

"Cumhuriyet'le kavga edenlere 'dur' diyeceksiniz"

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Burada aydınlığı devam ettirmek için sesini sokakta bırakmış Ekrem Oran için Pazar günü ses vermeye var mısınız?" diyerek başladığı konuşmasında, "Pazar günü sadece Çeşme için, İzmir için oy vermeyeceksiniz. Pazar günü, demokrasiyi yıkanlara, Atatürk'ü yok etmeye çalışanlara, Cumhuriyet'le kavga edenlere 'dur' diyeceksiniz" dedi.

"Çeşme'den, Eko ile Türkiye demokrasisine nefes vermeyehazır mısınız?"

Ağır bir demokrasi kriziyle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Böke, "Sizin sesiniz olmak üzere seçtiğiniz, yetkilendirdiğiniz Vekiller'in sesinin kısıldığı, basının yok edildiği yerde, Çeşme'den, Eko ile Türkiye demokrasisine nefes vermeyehazır mısınız? Bugün Türkiye'de Cumhuriyet ile kavga edenlere, Cumhuriyet devriminin bir kadın devrimi olduğunu, kadın erkek eşit diyen Eko ile Türkiye'ye hatırlatmaya hazır mısınız? Ağır bir ekonomik krizi bize dayatmış olan, mutfağı yangın yerine çevirmiş olan, üreticiyi de, tüketiciyi de yok etmiş olan anlayışın karşısında, 'turizmle, tarımla, üretimle varız' demek üzere Eko ile yeni bir geleceğe var mısınız? Sevgili Alaçatı ve Çeşme, Eko ve ekibiyle, Türkiye'ye bir nefes vermeye, Cumhuriyet'i ayağa kaldırmaya hazır mısınız? Bir sonraki buluşmamız, bu değişimi kutlamak için olacak" diyerek sözlerini tamamladı. Selin Sayek Böke, konuşmasının ardından Malatya'da seçim çalışmasına katılmak üzere Çeşme'den ayrıldı.

"Ona hep beraber jübile yaptıralım"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da yaptığı konuşmada, "Çeşme'de adaykolik bir aday var. 3-0 mağlup olmuş. 31 Mart'ta 4-0 mağlup olacak. Ekrem Oran'ı 31 Mart'ta öyle bir oyla başkan yapalım ki, bir daha aday olamasın. Ona hep beraber jübile yaptıralım. Eko ile, Tunç Soyer ile gönül gönüle olan Çeşmeliler, size sevgiler, saygılar sunuyorum. Mart'ın sonu bahar olsun" diye konuştu.

"İzmir'de ve 30 ilçemizde sandıkları patlatacağız"

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de bir konuşma yaparak, "30 yıldır Çeşme'de yazlığım var. Ama Alaçatı'yı bu kadar güzel görmedim. Çeşme zaten dünyanın cenneti. Bu cennette yaşayan insanlar da, zaten cennetlik. Çeşme ve İzmir, CHP ve Millet İittifakı'nın medarı iftiharı. Buralarda, gerçekten özgür ve mükemmel insanlarla dolu. Türkiye'nin her tarafı mükemmel insanlarla dolu, ama İzmir'deki özgürlüğü yaşayan insanlar bambaşka. Ben de bu rengi ve ahengi görüyorum. İzmir'de ve 30 ilçemizde sandıkları patlatacağız. Eko, Alaçatıspor'u şampiyon yapacak. Alaçatı'yı, Çeşme'yi bütün Türkiye'ye tanıtacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler