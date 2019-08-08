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Ekrem YAVAŞ kurban bayramı mesajı

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

08.08.2019 15:00 Ekrem YAVAŞ kurban bayramı mesajı

Başkanımız Yavaş yayınladığı mesajında; "Bayramlar, insanlar arasındaki sevgi, saygı, dayanışma ve kaynaşmanın doruğa çıktığı özel günlerdir. Bu günler; dostlukların canlanması, üzüntülerin yerini sevincin alması, yardıma muhtaç olanlara yardım elinin uzatılması, kimsesizlere sahip çıkılması ve insanlar arasındaki dargınlığın yerini sevgi ve muhabbetin alması açısından bir fırsat olarak görülmelidir.

İlçemizde Kurban Bayramının, sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedileceği, insanlarımızın birbirlerine sıkıca kenetleneceği, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerin her yönüyle yaşanacağı günler olarak geçmesini umuyorum. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın talebi üzerine bu yıl yine kurban pazarımızı Çamlık mevkiinde oluşturuyoruz. Zabıta ekiplerimiz, belediye personelimiz vatandaşlarımızın refahı için sürekli hizmette olacak. Kesilen kurbanların kabul olmasını, kurban bayramının İslam âlemine, tüm insanlığı barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar, saygı ve sevgiler sunarım. 12 Ağustos Pazartesi (ikinci bayram) günü 14.00'de Zeytindalı Meydan Park'ta yapacağımız bayramlaşma törenine tüm halkımızı bekliyorum. " dedi.


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Kaynak: Bültenler

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