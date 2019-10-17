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Ekrem Yeter'in yargılandığı davada karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliğinden yargılanan eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter, beraat etti.

17.10.2019 12:40Ekrem Yeter'in yargılandığı davada karar
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliğinden yargılanan eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter, beraat etti.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Yeter ve avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, savcının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında sunduğunu belirterek, sanık ve avukatlarına buna yönelik savunma yapmaları için söz verdi.
Mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğunu belirten Yeter, örgüt üyesi olmadığını, hiçbir zaman yasa dışı faaliyetlerde bulunmadığını söyledi.
FETÖ'nün darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Yeter, "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.
Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.
Buna göre Ekrem Yeter, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat etti.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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