Ekrem Yıldız Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL ESENYURT belediye başkan adayı olan Ekrem Yıldız isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ESENYURT ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Ekrem Yıldız isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL ESENYURT adayı Ekrem Yıldız kimdir? BTP İSTANBUL ESENYURT adayı Ekrem Yıldız yüzde kaç oy aldı?

Ekrem Yıldız Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL ESENYURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ekrem Yıldız ESENYURT ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. ESENYURT ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Ekrem Yıldız adlı BTP adayı toplamda 870 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ESENYURT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.