Ekrem Yüce'den Kavşak Projesine Ziyaret

Kaynak: AA

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, TOPÇA'da devam eden katlı kavşak projesini inceledi.Projenin hızlandırılmasıyla ilgili daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla görüştüğünü kaydeden Yüce, projenin tamamlanmasıyla şehir merkezine ulaşımların daha hızlı ve kolay bir hal alacağını belirtti.Yüce, yeni dönemde de trafiği rahatlatacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:"D-100 üzerinden şehir merkezi ve Karasu istikametine gitmek isteyen sürücüler için TOPÇA katlı kavşak projesi büyük kolaylık sağlayacak. Projeye ilişkin kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla görüşerek, çalışmanın hızlandırılması talebimizi iletmiştik. Hem köprü kısmında hem de diğer alanlarda çalışmalar hızla sürdürülüyor. İnşallah en kısa süre içerisinde tamamlanarak şehir merkezi ulaşımları daha hızlı ve kolay bir hal alacak."