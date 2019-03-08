Ekrem Yüce: "Sakarya'yı Tarımda Marka Yapacağız"

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Adayı Ekrem Yüce, Erenler ve Bekirpaşa'da seçim çalışmalarına katıldı.Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Erenler Belediyesi Cumhur İttifakı Adayı Fevzi Kılıç, ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.Erenler'deki tanıtım programında konuşan Yüce, "Cumhur İttifakı ile Erenler'de seçimleri başarıyla tamamlayarak, hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağız. İnşallah 31 Mart seçimleri ülkemizin şahlanışının tarihi olacaktır." diye konuştu.Fevzi Kılıç da "Cumhur İttifakı ile seçimlere giriyoruz. Ülkemizin büyümesine, gelişmesine engel olanlara karşı gönül birliği yaptık. Erenler'de çok güzel bir hava var. Vatandaşlarımızın sevgisi, coşkusu var. İlçemizin ihtiyaçlarına yönelik adımlarımız olacak. 31 Mart'ta Erenler'in sandıklardan 1. çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Gençlerle buluşmaBekirpaşa'da da gençlerle bir araya gelen Yüce, "Geleceğimiz olan gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. İnşallah gençlerimize yönelik çeşitli çalışmalar hayata geçireceğiz. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, yapılacak çok işimiz var. Şehrimizi marka şehir yapacak hizmetler için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Bekirpaşa Gençlik Buluşması'nda gençlerin sorularını da cevaplayan Yüce, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu dile getirdi.Belediyeciliğe ilişkin açıklamalarda da bulunan Yüce, şunları kaydetti:"Bir şehrin marka olabilmesi için cazibe merkezi olması gerekir. İlmin merkezi olacak üniversitemiz ile işbirliği içerisinde çalışacağız. Sporda gelişimi önemsiyoruz ve gençlerimiz için Spor Adası projesini hayata geçireceğiz. Ekonomik kalkınmanın yerelde başladığını da her fırsatta ifade ediyorum. Şehrimizin önemli tarım ürünlerinde potansiyeli var. İnşallah bu alanda yürüteceğimiz politikalarla Sakarya'yı tarımda marka yapacağız."