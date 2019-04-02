Ekrem Yüce Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem Yüce oldu. AK Parti adayı Ekrem Yüce, Sakarya büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Sakarya büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem Yüce ile ilgili seçim sonuçları ve Sakarya büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem Yüce oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Sakarya büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Sakarya aday yarışı ve Sakarya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Sakarya Seçim Bilgileri

Sakarya büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.431 olduğu belirlendi.

Sakarya büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.431 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Sakarya büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,57 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Sakarya büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 717.495 olduğu belirlendi.

Sakarya büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 621.122 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ekrem Yüce, Sakarya yarışında % 65,02 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Ekrem Yüce toplamda 386.556 adet oy sayısına ulaştı.

Ekrem Yüce Kimdir?

İlk ve orta öğrenimini Pamukova'da, lise öğrenimini Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Universitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamladı. Kırklareli, Erzurum ve Adana gibi illerimizde Diyanet Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda devlet memurluğu ve idari görevlerde bulundu.ÇAY-KUR Araştırma Enstitüsü Teknoloji Kısım Müdürlüğü'nde Mühendislik, Karadeniz Teknik Universitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümü'nde Okutmanlık yaptı. Bu görevine Rize Universitesi'nde de devam etti. Adapazarı Merkez Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

ÇAY-KUR Genel Müdürlüğü'nde ve özel sektörde, Mühendis, Kısım Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. Adapazarı Merkez Erenler Belediye Başkanlığı görevini yaptı.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini 04.02.2003 tarihinden 10.03.2011 tarihine kadar yürüttü.KAMU-İŞ [Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası] Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Uyeliği görevlerini 15.11.2003 tarihinden 10.03.2011 tarihine kadar sürdürdü.Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Uyeliği'ni yaptı.ÇAY-KUR Sosyal Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanlığı görevini 08.06.2003 tarihinden 10.03.2011 tarihine kadar yürüttü.Rize Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Uyeliği yaptı.Rize Universitesi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Uyeliği yaptı. 2012 Tarihinden itibaren DOKAP başkanlığını yürütüyordu. Son olarak ÇAYKUR Genel Müdürlüğü görevini yapan Yüce, Ekrem Yüce evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti Sakarya büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.