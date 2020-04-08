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Ekrem Yüce, sosyal medyada Kovid-19'a ilişkin paylaşımlarda bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

08.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:32
Ekrem Yüce, sosyal medyada Kovid-19'a ilişkin paylaşımlarda bulundu
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.
Yüce, yaptığı paylaşımlarda, birlik ve beraberliğe, dayanışmaya, paylaşmaya en çok ihtiyaç duyulan zamanlardan geçildiğini ve Sakarya'nın bu badireyi de ortak sorumluluk duygusuyla aşacağını belirtti.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede Sakarya'yı ortak sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet eden Yüce, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ülke olarak çetin bir mücadele içerisindeyiz. Gerek devletimiz gerekse yerel yönetimler olarak salgınla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
- Ortak sorumluluk duygusu vurgusu
Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak aldıkları tedbirleri her gün artırarak, 7/24 anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.
Dezenfekte işlemlerinin yanı sıra maske dağıtımlarına da başladıklarını aktaran Yüce, paylaşımlarında şunları kaydetti:
"Her zaman ifade ettiğim bir husus var; bu şehrin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir. Yine bir olursak, ortak sorumluluk duygusuyla hareket edersek Allah'ın izniyle bu badireyi de atlatacağız. Şehir olarak yapmamız gereken Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun belirlediği kurallara uymaktır. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Temastan kaçınalım. Sosyal mesafeyi koruyalım. Dayanışmamızı arttıralım. Sabrı tavsiye edelim. Moral ve motivasyonumuzu hiç düşürmeyelim. Çok şükür dünyanın en gelişmiş ülkelerini dahi geride bırakan bir sağlık altyapısına ve mücadeleyi bir an olsun bırakmayan sağlık ordusuna sahibiz. İnanıyoruz ve hep birlikte başaracağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ekrem Yüce, sosyal medyada Kovid-19'a ilişkin paylaşımlarda bulundu - Haberler

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