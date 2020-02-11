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Eksi 18 derecede su arızası için belediye ekipleri seferber oldu

Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi'nde içme suyu şebekesinde meydana gelen arızayı gidermek için belediye ekipleri de eksi 18 derecede çalışarak seferber oldular.

11.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:36Eksi 18 derecede su arızası için belediye ekipleri seferber oldu
'in 350 Evler Mahallesi'nde içme suyu şebekesinde meydana gelen arızayı gidermek için belediye ekipleri de eksi 18 derecede çalışarak seferber oldular.

Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi'nde meydana gelen su kesintisinin ardından kesintiye neden olan arızayı tespit ederek gidermek için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri, yoğun bir mesai harcadı. Mahallede bulunan yaklaşık 40 yıllık eski asbestli pik borulardan meydana geldiği tahmin edilen arızayı gidermek için hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü gece saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekiplere Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

Yapılan kazı çalışmaları ile Park Caddesi üzerinde gece saat 02.00'ye kadar çalışan belediye ekipleri, söz konusu arızanın giderilerek mahalleye yeniden su verilebilmesi için bu sabah yeniden çalışmalarına başladı. - NEVŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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