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Eksi 20 derecede 50 TL için çatı temizliyorlar

Türkiye'nin doğusunda etkisini gösteren kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar kütleleri, Hakkarili vatandaşların geçim kapısı oldu. Bellerine bağladıkları iple kendilerini korumaya çalışarak çatıdaki kar kütlelerini temizleyen vatandaşlar, evlerine ekmek götürmek için eksi 20 derecede 50 TL yevmiyeyle çalışıyor.

11.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:04

'nin ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri ekmek kapısı oldu. Vatandaşlar, ekmek parasını çıkarmak içinçatılarda biriken kar kütlelerini eksi 20 derece 50 TL'ye temizliyor.

BELLERİNE İP BAĞLAYIP ÇATIYA ÇIKIYORLAR

Kar yağışına sevinen Arafat Erksiz, beline bağladığı iple binaların çatılarında biriken kar kütlelerini temizleyerek ailesini geçindiriyor. Akşam saatlerin hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi görmesine rağmen çatıları gece temizliyor.

"ÇOK RİSKLİ BİR İŞ, HER AN DÜŞEBİLİRİZ"

Temizlediği her çatı için 50 TL alan 3 çocuk babası Arafat Erksiz, "Biz burada çatıların karını temizliyoruz. Bugün akşamüzeri saat 5 gibi buraya çıktık. Ancak gece bire kadar kar temizleme çalışmamız biter. Burada 4 kişide çalışıyoruz, kişi başına 50 TL düşüyor. Kendimizi iplerle koruyoruz. Çok riskli bir iş, her an düşebiliriz. Kiminin 3 veya 4- 5 çocuğu vardır. Kendimizi iplerle koruyoruz. İpleri bacaya bağlıyoruz, çokta sağlam değiller. Şimdi herkes evinde sobanın önünde ısınırken, biz ise ailemize ekmek götürmek için gece saatlerinde eksi 20'de çalışıyoruz. Çünkü başka iş olmadığı için mecburen bu işi yapıyoruz" dedi.

Eksi 20 derecede 50 TL için çatı temizliyorlar

Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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