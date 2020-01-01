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Eksi 5 derecede trafik denetimi yapıp çikolata ikram ettiler

Küthaya'nın Emet ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan kontrol merkezlerinde hem denetim yapıldı hemde vatandaşlara çikolata ikram edilerek yeni yılları kutlandı.

01.01.2020 02:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:19 Eksi 5 derecede trafik denetimi yapıp çikolata ikram ettiler
Küthaya'nın ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan kontrol merkezlerinde hem denetim yapıldı hemde vatandaşlara çikolata ikram edilerek yeni yılları kutlandı.

Emet Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, yılbaşı gecesi kentin giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine, hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konularında uyardı. Ayrıca araçlarda kapsamlı arama yapıldı. Yapılan tarafik ve asayiş uygulamasında trafik ekipleri, vatandaşlara çikolata ikram ederek yeni yılını kutladı.

Vatandaşlar yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını ve eksi 5 derecede yılbaşında görev yapan polis ekiplerine teşekkür ettiler. Ayrıca polis ekiplerinin çikolata dağıtarak yeni yıllarını kutlamalarından dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Emet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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