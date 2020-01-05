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Eksi 7 derecede 3 kilometre yol yürüdüler

Sivas'ta Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

05.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:02 Eksi 7 derecede 3 kilometre yol yürüdüler
'ta Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

Sivas'ta, Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü'nce düzenlenen anma yürüyüşü için Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, Kardeşler Tepesi'ne yürüdü. Sıcaklığın eksi 7 derece ölçüldüğü havada gerçekleştirilen yürüyüşe; Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Havadan da görüntülenen yürüyüş yaklaşık 3 kilometre gidildikten sonra Kardeşler Tepesi Mesire Alanında sona erdi. Burada önce şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. - SİVAS

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi, Sarıkamış, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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