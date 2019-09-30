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Ekşi'den depremde yolcuyu koruyan çalışanına tebrik

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem sırasında İstanbul Havalimanı'ndaki bir yolcuyu korumaya alan görevliyi sosyal medyadan tebrik etti.

30.09.2019 15:44
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, deprem sırasında İstanbul Havalimanı'ndaki bir yolcuyu korumaya alan görevliyi sosyal medyadan tebrik etti.
Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, deprem sırasında kontuarda işlem yapan görevlinin, yolcuyu korumaya almasına ilişkin bir görüntüyü paylaştı.
Bilal Ekşi, yolcularının her zaman onlara emanet olduğunu kaydederek, "Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.
Ekşi'den depremde yolcuyu koruyan çalışanına tebrik

Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, İstanbul, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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