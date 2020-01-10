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Ekşi Elmalar filmi konusu nedir? Ekşi Elmalar oyuncuları ve Ekşi Elmalar özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ekşi Elmalar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ekşi Elmalar konusu, Ekşi Elmalar özeti ve Ekşi Elmalar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ekşi Elmalar filminin detayları…

10.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:31

İzleyenleri ekrana bağlayan Ekşi Elmalar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ekşi Elmalar filmini izleyecek olanların merak ettiği Ekşi Elmalar konusu nedir, Ekşi Elmalar oyuncuları kimler ve Ekşi Elmalar özeti gibi konuları inceliyoruz.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda (Devrim Yakut) ve birbirinden güzel kızları Muazzez (Farah Zeynep Abdullah), Türkan (Songül Öden) ve Safiye'nin (Şükran Ovalı) 1970'li yılların sonunda Hakkari'de muhteşem bir elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikaye 90'lı yılların sonunda Antalya'da son buluyor.

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KADROSU

Ekşi Elmalar Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Ekşi Elmalar Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Caner Cindoruk, Songül Öden

Ekşi Elmalar Tür: Drama, Komedi

Ekşi Elmalar Yapım Yılı: 2016 (114 dk)

Ekşi Elmalar Vizyon Tarihi: 28 Ekim 2016 Cuma

Ekşi Elmalar Senaryo: Yılmaz Erdoğan

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Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Erdoğan, Gündem, Kültür Sanat, Güncel


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