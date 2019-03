Eksik Diş Kaderiniz Olmasın

Ancak 32 diş bulunan insan ağzında meydana gelen bir diş eksikliği dahi gülüşümüzü ve sağlığımızı negatif etkiliyor" diyor

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, komşu hiçbir dişe zarar vermeden yapılan implant tedavisini ve son teknoloji yöntemlerle yapılan diş eksikliği tedavilerini anlattı…

Eksik diş tedavisinde uygulanan iki ayrı yöntem vardır. Metal ve zirkonyum altyapılı köprü protezleri yani porselen dişler ya da çene içine yerleştirilen vida benzeri yapay diş kökleri ile uygulanan implant tedavisidir.

Porselen köprü tedavisi nasıl uygulanır?

Porselen köprü tedavisinde, diş eksiği olan boşluğun iki yanındaki komşu dişlerin bir miktar ufaltılması gerekir. Aşındırılan dişlerin ölçülerinin alınmasıyla devam eden işlem, yaklaşık bir hafta içinde hazırlanan zirkonyum ya da metal altyapılı köprülerin yapıştırılmasıyla sona erer.

DOKU UYUMU ÖNEMLİDİR

İmplant tedavisi nedir ve nasıl uygulanır?

İmplant tedavisinde kullanılan malzeme çene kemiğine yerleştirildiği için doku uyumu oldukça önemlidir. Özellikle yüzde 100 titanyum implantlar, diş eksikliği tedavisi yaptıran kişinin alerjik reaksiyon gösterme riskini en aza indirir. Bu implantlar, yaklaşık beş dakika süren bir işlem ile lokal anestezi altında boşluk olan bölgeye yerleştirilir.

DEFORMASYON MEYDANA GELMEZ

İmplant acılı ve ağrılı bir işlem midir?

Özellikle diş eksikliğinin minimum olduğu ağızlarda tek bir implant uygulaması yapılıyorsa, bu işlem hem oldukça kısa sürer, hem de kişi hiçbir ağrı ya da acı hissetmez. Lokal anestezi altında yapılan tedavi sonrasında, kişilerin en büyük kaygılarından biri de yüzlerinde oluşabilecek şişliklerdir. Ancak bu tedavi sonrasında ağrı ya da görünümde bir deformasyon meydana gelmez. İmplant sayısı arttıkça tedavinin süreci doğal olarak uzar. Eğer ağzınızda hiç dişiniz yoksa ve çene kemiğinizde erime varsa, bu durumda işlem bir buçuk saate dek uzayabilir. Çünkü bu koşulda altı implant yapımının ve cerrahi işlemin yanı sıra bir de kemik ilavesi yapılır. Bu tür bir tedavide çok kısa süreyle yüzünüzde hafif bir şişlik meydana gelebilir. Ancak ağzınıza yapılacak implant sayısı ağrı ya da acı duymanıza yol açmaz. İmplantlar çene kemiğine yerleştirildikten sonra kaynaşma için gereken bekleme sürecinin ardından porselen zirkonyumların yapılma işlemi başlar. Bu da yaklaşık beş ya da altı günlük bir süreç demektir. İmplantlarınızın ağızla uyum süreci için geçen üç ya da altı aylık süreçte, geçici dişlerinizle beslenmenize rahatça devam edebilir ve estetik görünümünüzü koruyabilirsiniz.

VİDALAR KESİNLİKLE GÖRÜNMEZ

All on Four implant tedavisi nedir?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Eğer ağzınızda hiç dişiniz yoksa ve çenenizde kemik erimesi varsa, daha az sayıda özel implantın çene kemiğine yerleştirilmesiyle yapılan sabit damaklara sahip olmanızı sağlayan All on Four tedavisi sizin için ideal yöntem olabilir. Dört üye implantın üzerine vidalanan porselen dişlerle yapılan damaklardan vidalar kesinlikle görünmez" diyor.

Kaynak: Bültenler