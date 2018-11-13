Eksik Evrakla Yunanistan'a Geçmek İsteyen Iraklı, Ormanlık Alana Kaçtı

- Eksik evrakla Yunanistan
'a geçmek isteyen Iraklı, ormanlık alana kaçtıPazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişine izin verilmeyen Iraklı askeri yasak bölgeye kaçtı
EDİRNE - Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'da çıkış yapmaya çalışan Irak uyruklu bir şahıs, eksik evrak nedeniyle geçişine izin verilmeyince, askeri yasak bölgedeki ormanlık alana kaçtı. 2 kişi oldukları belirlenen Iraklı şahıslardan birisi ve kendilerini getiren taksi sürücüsü gözaltına alındı. Diğer şahsı ise bölgede arama çalışmaları sürüyor. Olay, Edirne
'nin Karaağaç
Mahallesi'nde bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Yunanistan'a çıkış yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve Irak vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişi, pasaportlarını işlemlerini yapmak için görevliye verdi. Polis
, yaptığı inceleme sırasında pasaportların birinde eksiklik olduğu belirleyerek, işlem yapamayacağını bildirdi.Iraklı şahsın görevli polis memuruna tepki gösterdikten sonra taşkınlık çıkararak, askeri yasak bölgedeki ormanlık alana doğru koşmaya başladı. Iraklı diğer şahıs ve kendilerini sınıra getiren taksi sürücüsü gözaltına alınırken, diğer şahıs askeri alanda izini kaybettirdi.'Havaya uyarı ateşi açıldı'Polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı sırada taşkınlık çıkartarak, bir anlık fırsatla ormanlık alana kaçan ve Irak uyruklu olduğu öğrenilen şahıs için bölgede askerler geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayın yaşandığı sırada sınır hattında görevli askerlerin kaçan şahsın durması için havaya uyarı ateşi açtığı öğrenildi. "Ormana
girdi, kayboldu"Pazarkule Sınır Kapısı'nda taksicilik yapan ve yaşanan olaya şahit olan Ayhan Çule, "İçeride evrakları eksik olan Iraklı bir vatandaş, içerden kaçtı, arkasından muhafız arkadaş koştu. Ormana girdi kendisi. Ormana girdiği sırada arkasından 3-4 el ateş edildi. ve ormanda kayboldu. 2 gündür Edirne içindelermiş. Çocuklarının kayıp olduğu söyleniyor. 2 kişilerdi, bir de taksici vardı. Jandarma
birisini ve taksiciyi alıp götürdü. Kaçan yakalanmadı halen kayıp şuan" dedi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.