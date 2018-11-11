Eksik Takımla Çıktıkları Maç 9 Dakika Sürdü

Isparta
1. Amatör Ligi'nde Emrespor ile Tuğraspor arasında oynanan maç, 9 kişilik eksik kadroyla çıkan konuk takımdaki oyuncuların peş peşe sakatlanması nedeniyle 9 dakika 18 saniye sürdü.
Milli Egemenlik Stadı'nda oynan maça Tuğraspor, 11 kişilik takım çıkaramayınca 9 futbolcusuyla çıktı. Tuğraspor'un 3 futbolcusunun da maç başladıktan sonra art arda sakatlık yaşayıp oyun dışı kalınca maçın hakemi Umut Kılıç, karşılaşmayı takımlardan birinin sahip olması gereken asgari oyuncu sayısının altına düşülmesi nedeniyle kural gereği sonlandırdı. Bu kararla maç sonlandırıldığında 2-0 önde olan Emrespor, hükmen galip ilan edildi.
Tuğraspor Başkanı İlhan Karakuyu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcularının üniversitelerindeki vize sınavlarından dolayı maça 9 kişiyle çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Federasyona hafta içinde yetkililere maçın ileri bir saate alınması için başvuruda bulunduğunu ama bunun dikkate alınmadığını dile getiren Karakuyu, "Maç öncesinde zaten 2 futbolcumuz da sakattı. Maça o şekilde çıktılar. Karşılaşmada bir oyuncumuz daha sakatladı, devam edemedik. Hakem de maçı sonlandırdı. Maçı tamamlayamadık. Hem sınavlar hem de sakat ve cezalı futbolcularımız bulunuyordu. Şikayetçi olacağımız bir konu yok ama amatör kulüpler olarak destek bekliyoruz." dedi.
Isparta
11 Kasım 2018 Pazar 18:31