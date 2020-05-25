Eksikler yerinde inceleniyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Trafik Daire Başkanı Kadir Gürkan, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve teknik ekip ile birlikte Çarşamba ilçesindeki kaldırım ve kavşaklarda incelemelerde bulunuldu.
25.05.2020 20:40 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:44
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan incelemeler hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Araç ve yaya trafiğini rahatlatacak çözümler konusunda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah alt yapı projesinin de hayata geçmesiyle birlikte şehir merkezindeki yol, kaldırım ve alt yapı eksikliklerimizi modern bir şehir olma noktasına getirmeyi planlamaktayız" dedi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Halit Doğan, Çarşamba, Araç, Güncel, Haber