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Ekspertiz firmasından sağlık çalışanlarına indirim desteği

Ekspertiz firması, koronavirüse karşı mücadeleleriyle takdir toplayan sağlık personeline yüzde 30 indirim yaptığını duyurdu.

14.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:46
Ekspertiz firmasından sağlık çalışanlarına indirim desteği
Ekspertiz firması, koronavirüse karşı mücadeleleriyle takdir toplayan sağlık personeline yüzde 30 indirim yaptığını duyurdu.

Özellikle ikinci el araç alanların hasar ve değer tespiti yaptırmak için geldikleri firma, sağlık çalışanlarına yüzde 30 indirim yapacağını duyurdu. Firmanın sahibi Delta Polat, "Sağlık personeline yüzde 30 indirim yaparak desteğimizi göstermek istedik" dedi. Sağlık çalışanları, kimlik kartını göstererek indirimden yararlanabilecek.

Gaziantep 'te faaliyet gösteren Süper Test Oto Ekspertiz firmasının sahibi Delta Polat, "Dünyayı saran koronavirüs tehlikesi ile ülke olarak da mücadele veriyoruz. Millet olarak da zor günlerden geçiyoruz. Bu dönem de fedakarlık göstererek görevlerini yerine getiren sağlık personelimize de minnettarız. Allah onlardan razı olsun. Bizler de firma olarak sağlık personeline yüzde 30 indirim yaparak desteğimizi göstermek istedik. Sağlık personelimizin firmamıza gelerek kimlik kartlarını göstermeleri yeterli" dedi.

"İşletmemizin rutin dezenfekte işlemi yapılıyor"

İşyerlerinin sürekli dezenfekte edildiğini ifade eden Polat, "Hep birlikte bu günleri atlatacağımıza olan inancım tam. Gaziantep'te faaliyet gösteren bir firma olarak, tüm uyarıları dikkate alıyoruz ve çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. İşletmemizi rutin olarak dezenfekte ediyoruz. Firmamıza gelmek durumunda olanların içleri rahat olsun. Elbette biz de gerekli olmadığı sürüce herkesin evlerinde kalmasından yanayız" şeklinde konuştu.

"Süreç normalleşene kadar saat 12 ile 18 arasında hizmet verecek"

Koronavirüs dolayısıyla çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini söyleyen Polat, "Koronavirüs dolayısıyla bir süre çalışma saatlerimizde değişiklik yaptık. Süreç normale dönünceye kadar çalışma saatimiz 12: 00-18: 00 arasındadır. Haftanın yedi günü müşterilerimizin işlemlerini bu saat aralıklarında gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Ekonomi
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