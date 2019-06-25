25.06.2019 13:46
Haberler » Güncel » Haber

Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

NİĞDE'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

NİĞDE'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.
Niğde polisi, internetten satış ilanı vererek, hasarlı ve kilometre kadranıyla oynanmış araçları gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatla çevre il ve ilçelerden müşterilere satan kişilere düzenlediği operasyonda aralarında galerici, defterdarlık çalışanı ve oto ekspertizi bulunan Ö.K., G.S., M.V.A., M.Ç., İ.Ç., N.K., İ.A., A.A.P. ve E.E.'yi, 'nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlamalarıyla gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde bulunan 10 dizüstü bilgisayar, 7 harddisk, hafıza kartı, 8 cep telefonu ve satış sözleşmeleri incelemeye alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


- Niğde
Kaynak: DHA
Niğde , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:31 Malatya'da ocak-mayıs döneminde 8 yabancı şirket kuruldu
15:31 Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi davasına başlandı
15:31 Safranbolu'da "hayır çarşısı" yardımları
15:30 Tokat'ta yaya öncelikli trafik düzenlemesi
15:30 Servis midibüsü devrildi; işçiler ve sürücünün yaşadıkları kamerada
15:30 Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 yabancı uyruklu gözaltında
15:30 Milyon dolarlık beş yıldızlı otel kaderine terk edildi